Baba Vanga e l'inquitante profezia per il 2025: "Accadrà qualcosa di terribile"

No, non si potrà stare tranquilli. Il 2025, anzi, potrebbe essere addirittura un incubo per l'umanità intera. Ovviamente la speranza è che la profezia della veggente Baba Vanga possa risultare un clamoroso buco nell'acqua. Gli scenari dipinti dalla celebre chiaroveggente macedone sono da brividi: la razza umana sarebbe in pericolo a causa di una guerra pronta a radere al suolo nazioni intere costringendo le persone a vivere in un mondo sempre più inospitale. La visione apocalittica che viene fuori è da incubo.