Kate Middleton e il cancro: svelato il segreto più doloroso

A un anno dalla scoperta più dolorosa e dopo aver annunciato che il cancro è in remissione, Kate Middleton ha svelato alcuni retroscena della sua malattia che l'hanno profondamente segnata. Nei giorni scorsi la Principessa del Galles è tornata al Royal Marsden Hospital di Londra, dove è stata curata, e durante la sua visita ha parlato con alcuni pazienti che sono ancora in cura, raccontando alcuni dettagli della sua esperienza. Durante la sua visita, Kate ha rivelato che la chemioterapia è stata somministrata attraverso un Port-a-Cath, un catetere sottocutaneo in titanio collegato a una vena che rende più semplice la somministrazione del trattamento senza la necessità di punture frequenti. Questo dispositivo richiede un breve intervento chirurgico per essere posizionato e lascia un piccolo segno visibile: Lady Middleton ha ammesso che durante le sue (rare) apparizioni pubbliche è stata attenta a indossare indumenti che coprissero la zona del port, per preservare la sua privacy. La Principessa ha commentato con ironia la sua esperienza con il dispositivo:"Quando i medici mi hanno detto che potevamo dismetterlo, per me è stato dura accettarlo. All'inizio non volevo lasciarlo andare". Attualmente Kate non utilizza più il port, segno che il suo trattamento è stato completato con successo.