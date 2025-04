Perché Re Carlo non andrà al funerale di Papa Francesco

Nonostante lo stretto rapporto con il defunto pontefice, Re Carlo non parteciperà ai funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile in Vaticano. Sarà William a rappresentare il padre alla cerimonia funebre per Bergoglio, scomparso all'età di 88 anni a seguito di un ictus lo scorso 21 aprile. C'è una ragione precisa dietro l'assenza di Carlo, ed è tutta dovuta a un precedente creato dalla Regina Elisabetta II. La scelta di Charles di non presenziare ai funerali del Pontefice non va letta come una scortesia, né deve allarmare in considerazione del cancro contro cui il 76enne sta ancora lottando. Si tratta invece di una consuetudine che i sovrani si facciano rappresentare in queste circostanze dai loro successori. Elisabetta II si comportò allo stesso modo con Carlo, inviandolo in sua rappresentanza ai funerali di Papa Giovanni Paolo II, nel 2005. Tra l’altro la Regina non ha mai partecipato a nessuna esequia di un Pontefice. La partecipazione di William ai funerali di Papa Francesco sarà considerata come un momento fondamentale nel suo ruolo di Sovrano e vertice della Chiesa britannica. Nel comunicato del Palazzo non si accenna alla presenza di Kate Middleton che, con ogni probabilità resterà in Gran Bretagna, coi tre figli. La Principessa del Galles si unirà al marito nel prossimo viaggio in Scozia, previsto per il 29 e 30 aprile, in occasione per altro del loro quattordicesimo anniversario di nozze.