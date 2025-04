11:25

Papa Francesco morto, la lettera di Lotito

"Con profonda commozione ho appreso la notizia della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. In questi anni il Santo Padre ha saputo trasmettere a credenti e non credenti un messaggio universale di solidarietà, inclusione e misericordia, ponendo sempre al centro i più fragili e gli ultimi. A nome dell’intera famiglia biancoceleste, dei calciatori, dello staff tecnico, dei collaboratori e dei milioni di tifosi laziali in Italia e nel mondo, desidero esprimere il più sentito cordoglio alla Santa Sede, al Collegio cardinalizio e a tutta la comunità dei fedeli. Ho avuto l’onore e il privilegio di incontrare personalmente Papa Francesco in più occasioni: in quei momenti di dialogo, ne ho potuto apprezzare la straordinaria umanità, la sensibilità e la vicinanza autentica al mondo dello sport e ai valori che esso esprime. Ricorderemo sempre con gratitudine la sua attenzione particolare verso lo sport come strumento di fratellanza e formazione delle nuove generazioni, valori che la S.S. Lazio custodisce e promuove quotidianamente attraverso i propri progetti sociali. In questo momento di profondo dolore, ci uniamo in preghiera affinché il Signore accolga Papa Francesco nella Sua eterna pace e doni conforto a quanti ne piangono la perdita. Oggi la grande famiglia laziale si stringe con commozione e gratitudine nel ricordo di un pastore straordinario, che con semplicità e coraggio ha toccato il cuore di tutti noi": queste le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

11:23

Le parole della Lega Pro

Queste le parole della Lega Pro: "ll Presidente Matteo Marani, i Vicepresidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, il Consiglio direttivo, i sessanta club di Serie C e la Lega Pro tutta esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, simbolo dei valori cristiani ed esempio di carità, pace e solidarietà".

11:21

Papa Francesco morto, il post della Roma

Questo, invece, il post della Roma: "L'As Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, una perdita che addolora profondamente la nostra città e il mondo intero. La sua fede, la sua umiltà, il suo coraggio e la sua dedizione hanno toccato il cuore di milioni di persone, rendendolo un riferimento morale del nostro tempo. La sua eredità di pace e solidarietà resterà un esempio indelebile. I nostri pensieri vanno a tutti coloro che continuano a ispirarsi ai suoi valori di dialogo e fratellanza".

11:15

11:01

Papa Francesco morto, le parole di Giorgia Meloni

La premier Giorgia Meloni ha parlato così della scomparsa del Santo Padre: "Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza. Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce". Cammineremo in questa direzione per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore".

10:54

Morte Papa Francesco, il cordoglio della Figc e di Gravina

Il calcio e la FIGC piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all'età di 88 anni. "Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli". Lo disse Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 in Argentina, nel corso di un'udienza privata con la Nazionale nel 2019, raccontando la sua passione per il calcio. Una 'pelota de trapo' che ha ispirato anche diverse iniziative che hanno legato il calcio, la Federazione e la Chiesa. L'ultima delle quali, in ordine di tempo, il progetto 'Giubileo-Pelota de Trapo', con le celebrazioni del Giubileo dello Sport che sarebbero culminate il 14 e il 15 giugno prossimi con una speciale funzione in Piazza San Pietro presieduta da Sua Santità. “Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco - le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina -. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio”.

La FIGC, d'intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti.

10:51

Papa Francesco morto, il messaggio dell'Inter

"FC Internazionale Milano si unisce al dolore per la scomparsa di Papa Francesco, un uomo di fede, umiltà e dialogo che ha saputo parlare al cuore di tutti": questo il messaggio dell'Inter

10:48

Papa Francesco, il comunicato del Real Madrid

Ecco il comunicato di Cordoglio del Real Madrid: "Il Real Madrid C.F., il suo Presidente e il suo Consiglio di Amministrazione esprimono profondo rammarico per la scomparsa di Papa Francesco. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze a tutta la comunità cattolica per la perdita di una figura storica e universale. Nel corso del suo pontificato, caratterizzato dalla portata della sua grande eredità, Papa Francesco ha incarnato un enorme spirito di solidarietà e sostegno verso le persone più svantaggiate e vulnerabili. Papa Francesco è morto all'età di 88 anni. Riposa in pace".

10:44

Fiorentina, il cordoglio per Papa Francesco

Questo il cordoglio della Fiorentina dopo la morte del Papa. La Fiorentina ha pubblicato la foto di quando il presidente Rocco Commissò andò da Papa Francesco con la maglia viola: "La famiglia Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il proprio cordoglio per la morte del Santo Padre"

10:38

Papa Francesco, dove è morto e come è stato dato l'annuncio

Papa Francesco si trovava a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il ricovero al Gemelli. A dare la notizia il cardinale Farrell: "Alle 7.35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre"

10:34

Papa Francesco, piazza San Pietro inizia a popolarsi

Piazza San Pietro inizia a popolarsi di fedeli. A Roma, essendo il giorno di Pasquetta, ci sono persone da tutto il mondo

10:29

+++ Papa Francesco morto, rinviate le partite di Serie A +++

Rinviate le partite di Serie A e delle partite del campionato Primavera

10:20

Papa Francesco morto, le reazioni da tutto il mondo

Per quanto Papa Francesco stesse male, dopo averlo visto ieri in pubblico nessuno si aspettava la morte del Papa questa mattina. Mondo cattolico, e non solo, in lutto

10:05

Papa Francesco morto, aveva 88 anni

Era malato da tempo, Papa Francesco, morto oggi a 88 anni

10:04

Papa Francesco morto, ieri l'ultimo saluto

Ieri Papa Francesco è apparso per l'ultima volta in pubblico: ha salutato i fedeli a Pasqua, stamattina l'annuncio della morte

