Cresce il patrimonio dei Beckham, che ora si avvicina a quello di Re Carlo

Il patrimonio di David Beckham

David Beckham, che quest'anno ha festeggiato il suo 50° compleanno, ha accumulato ricchezza e fama grazie a una brillante carriera calcistica. Il centrocampista è emerso dalle giovanili del Tottenham Hotspur e successivamente del Manchester United, prima di firmare il suo primo contratto da professionista con i Red Devils nel 1992. Con un record di 85 gol e 121 assist in 394 presenze, sei titoli di Premier League, quattro trofei nazionali e una vittoria in Champions League sotto la guida di Alex Ferguson, Beckham si è trasferito al Real Madrid con un accordo da 25 milioni di sterline nel 2003. Dopo quattro anni al Bernabeu, Beckham ha trascorso l'ultima parte della sua carriera con LA Galaxy, ha avuto periodi di prestito al Milan e ha concluso la sua carriera da giocatore con un anno al Paris Saint-Germain nel 2013.

L'icona del calcio non solo ha lasciato il segno per l'Inghilterra sulla scena internazionale, con 115 presenze al suo attivo, ma si è anche costruito una brillante carriera fuori dal campo, sfruttando la fama acquisita durante i suoi anni da calciatore. Il suo matrimonio con la Spice Girl Victoria Adams ha ulteriormente rafforzato la sua figura. Oggi, con i loro quattro figli, rappresentano una delle coppie più solide e longeve dello showbiz internazionale. Inoltre nel 2021, Beckham ha firmato un contratto decennale per diventare ambasciatore del turismo del Qatar, una posizione che, a quanto pare, gli frutta 11 milioni di sterline all'anno. Inoltre, nel 2014, Beckham ha colto l'opportunità di acquistare una squadra di espansione della MLS per 18 milioni di sterline, che ha portato alla nascita dell'Inter Miami CF.

Il patrimonio di Victoria Beckham

Victoria, d'altro canto, è diventata famosa come membro delle Spice Girl, la band pop che ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Dopo una brillante carriera musicale, Victoria si è avventurata nel mondo della moda, lanciando la sua etichetta, VB, nel settembre 2008. Un fashion brand molto apprezzato da regine, principesse e celebrity (sua fan è anche la nostra Maria De Filippi, che spesso in tv sfoggia creazioni firmate Beckham). Da anni l'artista figura al primo posto delle wags più ricche.