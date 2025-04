Chi sono le 10 wags più ricche del 2025: crolla Georgina Rodriguez  

È stata stilata la classifica delle mogli più ricche dei calciatori. Al primo posto non c'è Georgina Rodriguez, compagna da tempo di Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più pagati al mondo. Nonostante l'influencer sia riuscita a stipulare contratti con brand rinomati come Prada, Gucci e Chanel non risulta la wag più ricca al mondo. Anzi, rispetto al passato quando era all'ottavo posto, quest'anno la spagnola non rientra neppure nella top ten. A capo di quest'ultima c'è, ancora una volta, Victoria Beckham, sposata con l'ex calciatore oggi dirigente dell'Inter Miami David dal 1999. Il patrimonio di Posh Spice è però aumentato: oggi è di 86 milioni di euro. Al secondo posto Pilar Rubio, la moglie di Sergio Ramos, che grazie al suo lavoro di conduttrice televisiva e di modella per i vari servizi fotografici in lingerie ha un patrimonio di 70 milioni di euro (cresciuto negli ultimi due anni). Anche al terzo posto una riconferma: Anna Lewandowska, con i suoi 53 milioni di euro. Karateka, nutrizionista, personal trainer e imprenditrice: ha un suo brand di snack salutari e integratori alimentari e da quando il marito si è trasferito in Spagna, a Barcellona, ha aperto una palestra e uno studio di fitness con abbonamenti esclusivi che possono arrivare a costare fino a 200 euro al mese. Stabile al quinto posto Antonela Roccuzzo, anche se pure il suo patrimonio è salito negli ultimi anni arrivando a 23 milioni di euro. Fuori dalla top ten, dunque, Georgina, che nel 2023 si era classificata all'ottavo posto con 10 milioni di euro. Tesoretto oggi superato dai 20 milioni di Edurne Garcia, moglie dell'ex del Manchester United David de Gea e dagli 11 milioni di euro di Perrie Edwards, compagna da tempo di Alex Oxlade-Chamberlain.