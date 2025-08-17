Funerali Pippo Baudo, quando e dove si svolgeranno: c'è la data

Maria De Filippi ricorda Pippo Baudo sui social

"Penso che Enrico abbia usato le parole più eleganti e giuste su Pippo. è per questo che reposto le sue frasi e le sottoscrivo", scrive. Ripubblica infatti il messaggio di Enrico Mentana su Instagram che era il seguente: ''Pippo Baudo con Mike, Mina, Corrado e Enzo Tortora, facile oggi dire 'una tv che non c'è più'. Per noi che prima di tutto da spettatori abbiamo conosciuto e apprezzato quei giganti di un'epoca che è finita, ma non è superabile, una vuoto che si riempie di ricordi''.

La scelta della Rai dopo la morte di Baudo: cambia tutta la programmazione

Le lacrime in diretta di Mara Venier

In lacrime invece Mara Venier durante il collegamento con l'edizione straordinaria del TG1 dedicata alla morte di Pippo Baudo: "Questa notizia è stata per devastante. Non me l'aspettavo anche se sapevo che non stava bene" ha detto la conduttrice, che non ha nascosto la propria commozione: "Sto malissimo, scusate".

Mattarella "addolorato" dalla morte di Pippo Baudo

Per il celebre conduttore anche un omaggio da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in una dichiarazione pubblicata sui profili social del Quirinale si è detto "addolorato dalla morte di Pippo Baudo, protagonista e innovatore della televisione", ricordandone poi "la personalità, la cultura, il garbo e la straordinaria capacità di interpretare i gusti e le aspettative dei telespettatori italiani".

L'emozionante post di Jovanotti: "Ciao grande Pippo"

Questo invece il ricordo social di Jovanotti: "Ciao caro grande Pippo - ha scritto Lorenzo Cherubini sul proprio profilo Instagram -. Ti ho voluto tanto bene e me ne hai voluto tu e io lo sentivo e mi riempiva di gioia. Conoscerti e lavorare con te é stato 'fantastico', sei stato un gigante del fare spettacolo e un uomo splendido colto affettuoso generoso divertente appassionato e magico. Ogni tua lezione per me è stata un regalo prezioso, nessuno come te c’è mai stato in TV e nessuno ci sarà mai più. Gli aneddoti sulle nostre avventure insieme sono tra i preferiti quando sono in compagnia. Sei stato un mito della nostra cultura popolare - ha concluso il cantautore -. Hai vissuto una grande vita, ci mancherai. Un abbraccio a Tiziana".

Il commosso ricordo di Simone Cristicchi

Restando nell'ambito della musica, anche Simone Cristicchi sui social ha voluto dedicare emozionanti parole a Pippo Baudo, presentatore di tredici edizioni del Festival di Sanremo: "Mi hai insegnato che la musica e l'arte in generale, può cambiare in meglio la vita alle persone. E se c'è una cosa di cui sono sicuro è che tu, con il tuo intuito innato, la vita l'hai cambiata a tanti. Anche a quel giovane cantautore coi ricci e gli occhiali. E io questo, amico mio, non lo dimenticherò mai". Poi il ricordo di giorni speciali. "Caro Pippo, sono a Sanremo in prova con l'Orchestra Sinfonica nel teatro del Casinò, mentre mi arriva la notizia che non avrei mai voluto ricevere. Domani (oggi, ndr) ho un concerto proprio qui, nella città del Festival dove tu mi hai voluto nel 2007 contro ogni previsione, tra i big della canzone italiana. Non so che cosa avevi visto in me, forse quello che nemmeno io riuscivo a intravedere. Eppure ci hai creduto: non appena hai ascoltato 'Ti regalerò una rosa', con la quale poi incredibilmente vinsi quell'edizione, volando su una vecchia sedia di legno. Da lì, posso dire, è partito tutto, e se non ci fossi stato tu, sarebbe stata molto dura. Forse non ci sarebbe stato un futuro, e quindi nemmeno questo presente". Cristicchi ha ricordato anche quell'ultima volta in cui si sono sentiti, nel febbraio scorso: "Avevi ascoltato la mia 'Quando sarai piccola' e con la tua voce stanca, mi hai detto cose irripetibili e amorevoli, incoraggiandomi come farebbe un padre".

L'omaggio a Baudo di Luciana Littizzetto e Valeria Marini

Questo invece l'omaggio di Luciana Littizzetto: "Ti bacio di nuovo Pippo, uomo gentile - ha scritto la comica sui social -. Hai aperto strade, sei stato generoso, attento, audace e prudente. Un meraviglioso attivatore di leggerezza. Grazie". Queste poi le parole dell'attrice Valeria Marini, che ha voluto ricordare così il presentatore: "Pippo Baudo per la sua grandezza sarà per sempre simbolo della tv, di cui è stato innovatore, inventore e fautore dei più grandi successi della tv, come il Festival di Sanremo, che lui ha trasformato in un evento unico. Grazie Pippo con tutto il cuore per ciò che ci hai trasmesso con grande generosità. Ho avuto il privilegio di fare con Pippo tante trasmissioni di successo e vivere grandi emozioni. Grazie Pippo per la sua immensità, era più di un enciclopedia e lui, il nostro Pippo Nazionale, rimarrà nei libri di storia della tv. Grazie Pippo per tutto ciò che ci hai regalato che rimarrà per sempre!".