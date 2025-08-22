Serena Williams dimagrita di 14 chili grazie ai farmaci: "Mi sento benissimo"

Serena Williams è l'ultima celebrity ad ammettere di aver assunto farmaci per perdere peso . La tennista ha rivelato di aver perso più di 14 chili grazie al GLP-1 . "Mi sento benissimo", ha dichiarato a People. "Mi sento davvero bene e in salute. Mi sento leggera fisicamente e mentalmente". Williams, 43 anni , ha spiegato che i suoi problemi di peso sono iniziati nel 2017, dopo aver dato alla luce la prima figlia, Alexis Olympia , tramite un parto cesareo d'urgenza. "Non sono mai riuscita a raggiungere il peso di cui avevo bisogno, non importa cosa facessi, non importa quanto mi allenassi", ha detto al giornale. "È stato pazzesco perché non mi ero mai trovato in una situazione del genere in cui lavoravo così duramente, mangiavo così sano e non riuscivo mai ad arrivare dove dovevo essere", ha ammesso. "Non ho mai preso scorciatoie nella mia carriera e ho sempre lavorato sodo. So cosa serve per essere la migliore. Quindi è stato molto frustrante fare sempre le stesse cose e non riuscire mai a cambiare quel numero sulla bilancia o l'aspetto del mio corpo". Dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia, Adira, nell'agosto del 2023, la Williams è riuscita a perdere il peso accumulato in sole due settimane, ma poi tutto si è bloccato di nuovo.

Serena Williams dimagrita grazie ai farmaci

"Non ho mai perso un solo chilo - ha confessato Serena Williams - Ho solo pensato: 'Caspita, non so se riuscirò mai a tornare al peso che volevo'". La campionessa ha dunque capito che era giunto il momento di provare qualcosa di diverso per mantenere i suoi obiettivi di peso. Così ha iniziato a ricercare diversi farmaci a base di GLP-1. "Ho fatto molte ricerche a riguardo. Mi chiedevo: 'È una scorciatoia? Quali sono i vantaggi? Quali non sono i vantaggi?' Volevo davvero approfondire l'argomento prima di farlo", ha raccontato. Dopo aver deciso di proseguire con la terapia farmacologica per perdere peso ha iniziato a sentirsi sempre meglio. "Posso semplicemente fare di più. Sono più attiva. Le articolazioni non mi fanno più così male. Sento che anche un semplice gesto come scendere è molto più facile per me. E lo faccio molto più velocemente", ha affermato. "Sento di avere un sacco di energia ed è fantastico. Mi sento davvero bene."

Il farmaco usato da Serena Williams per dimagrire

Sebbene Serena Williams non abbia ancora rivelato esattamente quale marca di farmaco iniettabile le sia stata prescritta, si è rivolta alla società di assistenza sanitaria diretta al paziente Ro. E considerando quante star hanno fatto ammissioni simili negli ultimi anni, è probabile che le sia stata prescritta una variante di Ozempic o Wegovy. Entrambi sono marchi di farmaci contenenti il ​​principio attivo semaglutide. Si tratta di un tipo di agonista del GLP-1, tradizionalmente prescritto a soggetti affetti da diabete di tipo 2 e ad adulti che lottano contro la gestione cronica del peso. Questi farmaci possono innescare la perdita di peso, poiché l'ormone naturale GLP-1 viene imitato per ridurre l'appetito e rallentare la digestione, il che a sua volta aumenta la sensazione di pienezza e può portare a una riduzione dell'apporto calorico. Tra le numerose star che hanno ammesso di aver assunto questo tipo di farmaci nel tentativo di perdere qualche chilo ci sono: Elon Musk, Sharon Osbourne, James Corden, Rebel Wilson, Amy Schumer, Kathy Bates, Adam Lambert, Lizzo e Amanda Bynes.

L'importanza della condivisione per Serena Williams

Serena Williams ha inoltre precisato che per lei era importante condividere pubblicamente il suo percorso: "Il GLP-1 mi ha aiutato a migliorare tutto ciò che facevo già: mangiare sano e allenarmi, sia come atleta professionista ai massimi livelli del tennis, sia semplicemente andando in palestra tutti i giorni. Quindi penso che sia importante che tutti conoscano la mia storia. E sento che ci sono molte persone che possono capirmi".