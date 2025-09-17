Magalli smentisce Katia Ricciarelli: "Pippo Baudo non voleva sentirla"

Morte Pippo Baudo, Magalli contro Katia Ricciarelli

"Pippo era una persona che amava la verità che non è quella che abbiamo sentito da una certa persona (la Ricciarelli, ndr) – ha detto Magalli in tv, su Rai1 – perché io avevo il numero di Dina e il numero privato di Pippo. Un numero privato che dava a chi voleva. Effettivamente a Katia non voleva darlo, e aveva detto a Dina ‘Non me la passare quando chiama’. Evidentemente non voleva sentirla". E poi ancora: "Non è vero che era da solo, gli amici li ha sempre avuti. Era lui che quando stava male, si ritirava un po’. Ha avuto tanti problemi di salute, stava perdendo la vista progressivamente". Infine Magalli si è espresso sul rapporto tra Baudo e la sua segretaria Dina: "Era tutto per lui, tranne quello che è stato detto. Non ci sono stati rapporti diversi, lei aveva casa sua e andava a dormire a casa sua. Però era ‘casa’ per lui".