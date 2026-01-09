Ultime notizie sulla salute di Sara Carbonero: come sta e le parole di Casillas  

Come sta Sara Carbonero

Mercoledì, persone molto vicine a Sara Carbonero hanno spiegato che la giornalista è rimasta in terapia intensiva esclusivamente per un monitoraggio più accurato, precisando che era sveglia e in fase di recupero. Avevano inoltre anticipato che il trasferimento in un reparto ordinario sarebbe potuto avvenire già nelle ore successive, come poi è effettivamente accaduto, ribadendo che le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione. La prognosi, infatti, è stata favorevole fin dall’inizio. "Non è in gravi condizioni, ora si tratta soltanto di recuperare da un intervento di lieve entità", hanno sottolineato dalla sua cerchia ristretta. È stato anche chiarito che il problema che ha reso necessario il ricovero non è in alcun modo collegato alla malattia che le era stata diagnosticata nel 2019, per la quale era stata operata dopo aver accusato forti dolori addominali. Carbonero ha ora iniziato una nuova fase della convalescenza e, per ora, resterà alle Isole Canarie. "Continuerà a essere seguita nello stesso ospedale, non c’è alcuna urgenza di trasferirla altrove", hanno fatto sapere fonti vicine alla 41enne. Sara è volata a Lanzarote per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno insieme al compagno Jota Cabrera, l'imprenditore con il quale ha una relazione da circa un anno fa. Con loro c’era anche un gruppo di amici, tra cui la collega Isabel Jiménez, che nel frattempo è rientrata a Madrid per riprendere il suo lavoro a Telecinco News.

Le parole di Iker Casillas

Nella cerchia di Sara Carbonero prevale l’ottimismo, come confermano anche le parole di Iker Casillas, padre dei figli della giornalista, Martín e Lucas. L’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola, costantemente aggiornato sulle condizioni della Carbonero, è riapparso giovedì a Madrid e si è mostrato sereno nel parlare della salute della sua ex moglie, dalla quale si è separato cinque anni fa ma con cui mantiene un rapporto disteso. "Sta bene, non c’è motivo di preoccuparsi, per fortuna", ha dichiarato. Al momento Sara è concentrata esclusivamente sul suo percorso di recupero e non è tornata a commentare la vicenda sui social, dove continua a ricevere numerosi messaggi di affetto e incoraggiamento. Nell’ultimo post condiviso prima del ricovero, la giornalista aveva salutato il nuovo anno con parole che oggi suonano quasi profetiche: "Buona musica, speranza, desiderio e coraggio per affrontare qualsiasi ostacolo la vita ci metta davanti, e un atteggiamento positivo, sempre un atteggiamento positivo. Un altro anno è passato. E siamo ancora qui". Nel suo augurio aveva anche espresso il desiderio di "buona salute e tanto amore per tutti", auspicando dodici mesi all’insegna della "pace e della tranquillità, di momenti significativi e di persone capaci di arricchire la mia vita".