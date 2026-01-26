Enrica Bonaccorti ancora malata: "Le cure contro il tumore non sono andate bene"  

Enrica Bonaccorti ha ripreso la chemioterapia

"Speravo di stare meglio", ha confessato Enrica Bonaccorti, spiegando di aver ripreso le sedute di chemioterapia perché i risultati non sono stati quelli attesi. "Non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo e poi due giorni non stai bene: purtroppo funziona così". La nuova fase delle cure è iniziata da poco e sarà seguita da ulteriori controlli. "Ho già cominciato la chemioterapia. Faccio gli esami dopo e vediamo cosa mi dicono", ha detto. L’obiettivo resta quello di poter arrivare a un intervento chirurgico, possibilità che verrà valutata nei prossimi mesi, dopo una serie di indagini cliniche decisive.

Come sta oggi Enrica Bonaccorti

Accanto alla fatica fisica, Enrica Bonaccorti ha parlato anche dell'ondata di affetto ricevuta dopo aver reso pubblica la malattia. "Sento veramente un sacco di affetto", ha affermato, sottolineando quanto il sostegno delle persone abbia avuto un peso emotivo importante. Un calore che non cancella le difficoltà, ma che contribuisce a rendere meno solitario il percorso. L’ipotesi dell’operazione resta, per ora, sospesa. "Io speravo di operarmi - ha ammesso - Tra tre mesi si faranno tutte le indagini per poter essere operata".