Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Enrica Bonaccorti ancora malata: "Le cure contro il tumore non sono andate bene"  

Enrica Bonaccorti ancora malata: "Le cure contro il tumore non sono andate bene"  

A Verissimo Enrica Bonaccorti ha parlato della nuova fase della malattia, tra chemioterapia, attese cliniche e giorni sospesi tra speranza e incertezza
2 min
TagsEnrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti è tornata a raccontarsi nello studio di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, la conduttrice ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute e sulla nuova fase delle cure per il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre.

Enrica Bonaccorti ha ripreso la chemioterapia

"Speravo di stare meglio", ha confessato Enrica Bonaccorti, spiegando di aver ripreso le sedute di chemioterapia perché i risultati non sono stati quelli attesi. "Non era cambiato molto. Un giorno stai benissimo e poi due giorni non stai bene: purtroppo funziona così". La nuova fase delle cure è iniziata da poco e sarà seguita da ulteriori controlli. "Ho già cominciato la chemioterapia. Faccio gli esami dopo e vediamo cosa mi dicono", ha detto. L’obiettivo resta quello di poter arrivare a un intervento chirurgico, possibilità che verrà valutata nei prossimi mesi, dopo una serie di indagini cliniche decisive.

Come sta oggi Enrica Bonaccorti

Accanto alla fatica fisica, Enrica Bonaccorti ha parlato anche dell'ondata di affetto ricevuta dopo aver reso pubblica la malattia. "Sento veramente un sacco di affetto", ha affermato, sottolineando quanto il sostegno delle persone abbia avuto un peso emotivo importante. Un calore che non cancella le difficoltà, ma che contribuisce a rendere meno solitario il percorso. L’ipotesi dell’operazione resta, per ora, sospesa. "Io speravo di operarmi - ha ammesso - Tra tre mesi si faranno tutte le indagini per poter essere operata".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Attualità

Da non perdere

Galassi operato per un tumoreCarolina, tre aborti dopo il tumore

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS