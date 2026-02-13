James Van Der Beek, da Spielberg a Zoe Saldana: migliaia di dollari alla famiglia dell'attore morto

Anche Steven Spielberg e la moglie Kate Capshaw hanno scelto di sostenere la famiglia di James Van Der Beek , l’attore statunitense scomparso a 48 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon-retto. Il regista premio Oscar ha donato 25 mila dollari alla raccolta fondi aperta su GoFundMe dagli amici più stretti della star di Dawson’s Creek, a favore della moglie Kimberly e dei loro sei figli. Van Der Beek aveva reso pubblica la diagnosi nel novembre 2024, spiegando di aver affrontato "privatamente" la malattia dall’agosto 2023.

La raccolta fondi per sostenere la famiglia di James Van Der Beek

La campagna è stata lanciata per far fronte alle ingenti spese mediche sostenute negli ultimi mesi, che avrebbero lasciato la famiglia in difficoltà economica. I numeri hanno superato rapidamente ogni previsione: in meno di 24 ore la raccolta aveva già oltrepassato il milione di dollari; nel giro di un giorno e mezzo ha superato i 2 milioni, a fronte di un obiettivo iniziale fissato a 550 mila dollari e poi progressivamente alzato fino a 1,5 milioni. "Nel mezzo di un profondo dolore, il vostro sostegno è stato una luce", hanno scritto gli amici della famiglia sulla piattaforma, chiedendo al tempo stesso rispetto e riservatezza per Kimberly e i figli.

James Van Der Beek e l'omaggio dei colleghi dopo la sua morte

Oltre a Spielberg, tra i contributi più rilevanti figurano quelli del regista Jon M. Chu, che ha donato 10 mila dollari, e dell’attrice premio Oscar Zoe Saldana, che ha scelto di contribuire con 2.500 dollari al mese. Sebbene Spielberg e Van Der Beek non abbiano mai lavorato insieme, il legame tra i due era noto ai fan: nella serie Dawson’s Creek il personaggio dell’attore idolatrava il regista, con tanto di poster dei suoi film nella camera da letto. Lo scorso anno Spielberg aveva inviato un videomessaggio a sorpresa durante una reunion del cast a New York: "Dawson, ce l’hai fatta", aveva detto con tono affettuoso. La raccolta prosegue, con l’obiettivo di garantire stabilità alla famiglia e sostenere l’istruzione dei sei figli. Un segno di solidarietà che, in poche ore, ha unito Hollywood e il pubblico nel ricordo dell’attore.