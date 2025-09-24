James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek salta la reunion: preoccupano le sue condizioni di salute 

Dawson's Creek è stata una delle serie più iconiche della fine degli anni '90 e dell'inizio degli anni 2000, con James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson. La serie è diventata un fenomeno culturale e ha consolidato le carriere dei suoi interpreti. Quasi trent'anni dopo, il cast si è riunito per un evento di beneficenza a New York, suscitando nostalgia tra i fan. Tuttavia, la tanto attesa reunion è stata segnata dall'assenza della star principale, Van Der Beek. Un anno fa l'attore ha rivelato che gli è stato diagnosticato un cancro al colon-retto e, sebbene la malattia gli abbia impedito di presenziare di persona, James ha sorpreso tutti con un'emozionante video messaggio. Al contrario, sua moglie Kimberly ha partecipato all'evento con i loro sei figli, dopo aver dichiarato sui social media che "per James era importante" la presenza della sua famiglia.

Come sta James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek

"Non posso credere di non essere lì", ha esordito James Van Der Beek nel suo filmato. "Non posso credere di non poter abbracciare di persona i miei colleghi del cast, il mio splendido cast, e volevo solo salire sul palco e ringraziare ogni singola persona in questo teatro per essere qui stasera". Ha aggiunto: "Dal cast alla troupe, a tutti coloro che hanno donato il loro tempo e sono stati così generosi. E soprattutto a ognuno di voi. Siete i migliori fan del mondo. Grazie per essere venuti". Sebbene l'attore sia apparso sorridente ed emozionato, le immagini non sono riuscite a nascondere il suo aspetto stanco e visibilmente dimagrito. Un'immagine che ha immediatamente preoccupato i fan di tutto il mondo. Nel corso della serata, moglie e figli di James si sono uniti al resto del cast sul palco per eseguire I Don't Want to Wait, la sigla della serie tv, insieme al cast originale e ad altri attori, a beneficio dell'ente benefico F Cancer.

La malattia di James Van Der Beek, il mitico Dawson

James Van Der Beek, l'indimenticabile Dawson Leery, sta combattendo da oltre un anno contro il cancro al colon. L'attore ha parlato apertamente del difficile percorso che la malattia comporta. Tra le altre cose, ha sottolineato le lunghe sedute di trattamento e i radicali cambiamenti nella sua routine. In numerose interviste, ha ribadito l'importanza della sua rete di supporto. "Il sostegno dei propri cari è fondamentale per superare momenti così difficili", ha ammesso. "È un lavoro a tempo pieno - ha spiegato - Prendere le cose con più calma, dare priorità al riposo, accettare che questa battaglia contro il cancro farà parte della mia vita per molto tempo ...". Ha dunque rimarcato il valore della prevenzione e della diagnosi precoce, nonché l'importanza di non nascondere la malattia e di condividere il processo con familiari, amici e fan.