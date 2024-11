Dawson's Creek shock, il protagonista van Der Beek: "Ho il cancro al colon"

James van Der Beek, l'attore protagonista di Dawson's Creek, serie cult a cavallo degli Anni 2000, ha il cancro. Lo ha annunciato lui stesso e la rivista People fornisce in esclusiva ulteriori dettagli. "È un cancro... Ogni anno, circa 2 miliardi di persone in tutto il mondo ricevono questa diagnosi. E io sono una di queste", ha esordito Van Der Beek. "Non esiste un manuale su come annunciare queste cose, ma avevo programmato di parlarne a lungo con la rivista People a un certo punto... per sensibilizzare e raccontare la mia storia alle mie condizioni. Ma quel piano ha dovuto essere modificato stamattina presto quando mi è stato comunicato che un tabloid avrebbe pubblicato la notizia".