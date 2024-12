L'attore di Dawson's Creek malato: cosa è costretto a vendere per pagarsi le cure contro il cancro

James Van Der Beek ha condiviso aggiornamenti sul suo cancro del colon-retto . L'attore di Dawson's Creek è stato ospite di Good Morning America, dove ha raccontato come sta oggi e come si è sentito dopo aver appreso della diagnosi. "Fisicamente sto benissimo. Mi sento davvero bene", ha detto a Robin Roberts di ABC News. "Emotivamente, sai, è tanto. È davvero un viaggio". Ha raccontato che quando ha scoperto di avere il cancro, era "sotto shock". Pensava che si trattasse solo di una colonscopia di routine, era in ottima forma cardiovascolare, mangiava ciò che riteneva fosse sano e aveva un'idea precisa di come sarebbe stato il suo anno a venire. "Sinceramente, all'inizio sembrava un incubo da cui non riuscivo a svegliarmi", ha confidato Van Der Beek.

Come sta l'attore di Dawson's Creek

Una cosa che sta aiutando molto l'attore è la sua visione ottimistica della vita. James ha anche spiegato che essere sotto i riflettori lo ha aiutato a sentire che c'è uno scopo per tutto quello che sta attraversando. "Non appena ho ricevuto la diagnosi, ho capito che, ok, questo avrebbe aggiunto molti anni felici alla mia vita", ha detto. "Farò dei cambiamenti che altrimenti non avrei mai fatto, e che tra 30 anni, guardandomi indietro, dirò: 'Grazie a Dio è successo'". Per fare fronte agli enormi costi delle cure mediche Van Der Beek ha deciso di mettere in vendita cimeli firmati legati al suo passato cinematografico, con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare non solo la sua famiglia, ma anche altre famiglie che affrontano difficoltà finanziarie a causa del cancro. Negli Stati Uniti i costi per le cure oncologiche sono altissimi e hanno un impatto devastante sulla quotidianità delle persone.

James Van Der Beek e le cure per il cancro

L’iniziativa riguarda in particolare una serie di maglie in edizione limitata, tutte autografate, ispirate al suo personaggio “Moxon” nel film Varsity Blues del 1999. "Il 100% dei miei proventi netti andrà alle famiglie che si stanno riprendendo dal peso finanziario del cancro (inclusa la mia)", ha annunciato Van Der Beek su Instagram, invitando i suoi fan a partecipare all’iniziativa.