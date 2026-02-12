James Van Der Beek è morto, la moglie dell'attore: “I costi delle cure ci hanno lasciato senza soldi”

La morte di James Van Der Beek ha scosso il mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e nei molti fan che lo avevano seguito fin dagli anni di Dawson’s Creek . L’attore, a cui nel 2023 era stato diagnosticato un tumore al colon retto, si è spento dopo una lunga battaglia contro la malattia. Accanto a lui fino all’ultimo la moglie, Kimberly Brook, e i loro sei figli: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.

James Van Der Beek è morto, la malattia e i problemi economici

Da quando aveva reso pubblica la diagnosi, James Van Der Beek aveva raccontato più volte il percorso di cure e la forza trovata nell’affetto dei suoi cari. Una lotta che, oltre al peso emotivo, ha comportato anche conseguenze economiche rilevanti. Nella descrizione della raccolta fondi aperta dalla famiglia sulla piattaforma GoFundMe si legge che, durante la malattia, i Van Der Beek hanno dovuto affrontare "non solo sfide emotive, ma anche notevoli difficoltà finanziarie" per sostenere le terapie. L’elevato costo delle cure mediche avrebbe progressivamente eroso le risorse familiari, fino a lasciare la moglie e i figli senza fondi sufficienti per far fronte alle spese essenziali.

James Van Der Beek e l'asta dei cimeli di Dawson's Creek

Già nei mesi scorsi l’attore aveva tentato di contribuire alle necessità economiche vendendo all’asta i cimeli legati alla serie che lo aveva reso celebre. L’iniziativa, conclusa a dicembre, aveva permesso di raccogliere circa 47 mila euro. Una cifra significativa, ma non sufficiente a coprire l’insieme delle spese accumulate nel tempo. Dopo l’annuncio della scomparsa, sul profilo Instagram dell’attore è comparso il link alla raccolta fondi. L’appello è rivolto ai fan e a quanti hanno seguito la sua carriera: "La tua generosità contribuirà a coprire le spese essenziali, pagare le bollette e sostenere l’istruzione dei bambini. Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, aiuterà Kimberly e la sua famiglia a trovare speranza e sicurezza nella ricostruzione delle loro vite". Secondo quanto riportato, Kimberly Brook "sta lavorando duramente per rimanere nella sua casa e garantire l’istruzione ai bambini", nel tentativo di mantenere una stabilità oggi più fragile che mai.

Gli ultimi giorni di vita di James Van Der Beek

Negli ultimi mesi, nonostante l’aggravarsi delle condizioni, Van Der Beek aveva continuato ad aggiornare il proprio profilo social, condividendo momenti privati e parole di gratitudine. A fine gennaio, in occasione del compleanno della figlia Annabel — che cade nello stesso giorno di quello del nonno — aveva pubblicato due fotografie, una insieme alla dodicenne e un’altra che ritraeva la ragazza con il nonno. "Siete delle meraviglie, e sono così follemente grato di avervi nella mia vita", aveva scritto.