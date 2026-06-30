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Francesca Lollobrigida incinta del secondo figlio, l'annuncio è dolcissimo

Francesca Lollobrigida incinta del secondo figlio, l'annuncio è dolcissimo

La campionessa olimpica del pattinaggio è in attesa del secondo figlio. L'annuncio social: Tommaso è pronto a diventare fratello maggiore
4 min
TagsFrancesca Lollobrigida

La famiglia di Francesca Lollobrigida si allarga. La campionessa azzurra del pattinaggio di velocità, 35 anni, è incinta del suo secondo figlio. L'annuncio è arrivato attraverso i social con due immagini che hanno subito conquistato i tifosi: una in tuta da gara, con in mano una tutina da neonato, e l'altra in cui il piccolo Tommaso bacia il pancione, accompagnata dalla scritta: "Promosso a fratello maggiore".

Francesca Lollobrigida incinta dopo le Olimpiadi 2026

La seconda gravidanza arriva pochi mesi dopo una stagione indimenticabile. Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Lollobrigida è stata tra le protagoniste assolute del pattinaggio italiano, conquistando due medaglie d'oro e confermandosi una delle atlete simbolo dello sport azzurro. Proprio dopo quei successi aveva raccontato di sentirsi pronta a vivere un nuovo capitolo della sua vita privata. Ospite di Verissimo, aveva confessato il desiderio di allargare la famiglia: "Il mio obiettivo principale è dare una sorellina o un fratellino a Tommaso". Un desiderio maturato anche pensando al rapporto speciale con la propria sorella, che ha sempre considerato un punto di riferimento.

L'abbraccio con Tommaso che aveva emozionato l'Italia

Il legame tra maternità e carriera sportiva è diventato uno dei tratti distintivi della storia di Francesca Lollobrigida. Dopo la nascita di Tommaso, nel 2023, la romana è tornata ai massimi livelli fino a conquistare l'oro olimpico davanti al pubblico di casa. Indimenticabile l'immagine del trionfo, quando subito dopo la vittoria corse sugli spalti per stringere tra le braccia il figlio. "Vederlo lì è stato la realizzazione di un sogno. Volevo che assistesse ai successi della sua mamma con i suoi occhi", aveva raccontato.

L'annuncio sui social e gli auguri delle campionesse

L'annuncio della nuova gravidanza è arrivato mentre la campionessa si trova in vacanza a Vieste insieme al marito Matteo Angeletti e al piccolo Tommaso, che ha compiuto tre anni lo scorso maggio. Nelle immagini condivise sui social il pancione è già evidente e non sono mancati i commenti dei tifosi, che hanno immediatamente riempito il post di messaggi d'affetto. Tra le prime a congratularsi ci sono state anche due mamme dello sport italiano, la schermitrice Arianna Errigo e Beatrice Valli. Per Francesca Lollobrigida inizia così una nuova avventura lontano dalle piste, ma con la stessa emozione che l'ha accompagnata nelle imprese più belle della sua carriera.

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