Francesca Lollobrigida nel podcast di Diletta Leotta: "Dopo mio figlio le regole sono cambiate"

È ripartito Mamma Dilettante , il podcast e vodcast condotto da Diletta Leotta , giunto alla quinta stagione e già disponibile sulle principali piattaforme e su YouTube. Un format che continua a crescere e che unisce sport, spettacolo e vita quotidiana, con un linguaggio diretto e senza filtri. Ad aprire la nuova stagione è una protagonista d’eccezione: Francesca Lollobrigida , fresca di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina . L’atleta dell’Aeronautica Militare si è raccontata a tutto campo, tra carriera e maternità, svelando il dietro le quinte di una vita ad altissimo livello. "Volevo portare mio figlio sul podio, ma non era permesso", ha spiegato la campionessa, sottolineando però come il suo caso abbia contribuito a cambiare le regole: oggi, infatti, i figli possono entrare in pista in occasione delle premiazioni. "Sono contenta perché dopo il mio caso hanno cambiato le regole e quando i miei compagni hanno vinto la gara a squadre hanno lasciato entrare i loro figli in pista". Un segnale importante, che evidenzia quanto lo sport stia evolvendo anche fuori dalla gara.

L'intervista di Francesca Lollobrigida a Mamma Dilettante

Nel corso dell'intervista con Diletta Leotta, Francesca Lollobrigida non si è limitata ai momenti di gloria, ma ha parlato anche nelle difficoltà vissute durante la preparazione olimpica. "Tra novembre e dicembre ho avuto una virosi, che sicuramente mi ha portato Tommaso dal nido. Non riuscivo a fare le scale e a finire gli allenamenti. Ero arrivata al punto di pensare a rinunciare, anche perché alle Olimpiadi ci volevo arrivare preparata", ha confidato, ricordando un periodo in cui aveva pensato perfino di rinunciare ai Giochi. Una crisi superata grazie al lavoro di squadra, elemento chiave nel suo percorso verso l’oro. "Senza il supporto che ho avuto non sarei qui", ha aggiunto, mettendo in luce il lato meno visibile dello sport di alto livello. Spazio anche a momenti più leggeri e curiosi, come quelli legati al villaggio olimpico. "I profilattici? Non ne ho visto neanche uno, sono andati subito a ruba", ha scherzato, chiarendo però come la sua esperienza sia stata molto diversa: il marito poteva accedere solo con pass giornaliero. E poi la sincerità, anche nelle confessioni più scomode: "Andando contro i valori dello sport, quando sei in gara capita che dentro di te pensi: "Dai magari questa atleta casca o inciampa!".

Il ritorno del podcast Mamma Dilettante

Dopo il debutto con Francesca Lollobrigida, Mamma Dilettante 5 proseguirà ogni martedì con cinque episodi inediti, ospitando volti noti tra sport e intrattenimento. Il 7 aprile sarà la volta di Bianca Balti, che racconterà il suo percorso personale tra cadute e rinascite, fino al nuovo equilibrio trovato con i figli. A seguire, spazio a Fabrizio Romano, punto di riferimento del calciomercato mondiale, che si metterà in gioco anche sul piano personale. Nel terzo appuntamento arriverà Giulia De Lellis, pronta a confrontarsi sul tema della maternità tra social e vita reale. Poi sarà il turno di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, che porterà il punto di vista di un padre alle prese con successo e famiglia. A chiudere il ciclo, Federica Masolin, tra Formula 1 e Champions League per parlare della sua esperienza di neo-mamma.