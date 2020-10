Coronavirus in Italia, contagi ancora in salita: +4.458

ROMA - Sono 4.458 i casi di Covid-19 individuati ieri, per un totale di 338.398 dall'inizio della pandemia. Sono 22 gli italiani morti per o con il Coronavirus, portando a 36.083 il totale dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 128.098 tamponi in tutta Italia: complessivamente sono 12.197.500 e i casi totali testati sono 7.365.751. Sono 236.363 i pazienti dimessi e guariti, con un incremento di 1.060 nell'ultimo giorno. Sono poi 358 i pazienti attualmente in terapia intensiva, 21 più di ieri quando i ricoverati in condizioni serie erano 337. 65.952 sono le persone attualmente positive: in particolare, sono 3.925 i pazienti ricoverati con sintomi e 61.669 quelli in isolamento domiciliare. I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute.

