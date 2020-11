Da Belen a Grignani: i vip ai festini di Genovese

MILANO - Dopo l'arresto di settimana scorsa stanno venendo a galla i retroscena delle feste private dell'imprenditore Alberto Genovese e, tra gli ospiti, sarebbero emersi nomi importanti. Alcuni di questi li avrebbero fatti le ragazze coinvolte nei festini, agli investigatori della Squadra Mobile sarebbe invece stato rivelato che alle feste presso Terrazza Sentimento a Milano ci sarebbero state apparizioni di Belen Rodriguez, Gianluca Grignani e Jerry Calà il quale, sulle pagine de La Repubblica, ha precisato: "Mai visto. Io vivo a Verona, a Milano non conosco più nessuno".

Le tattiche del Genovese

Una delle ragazze ha svelato come Genovese organizzava le serate: "C'erano le liste. Dovevi aspettare. Come in una discoteca, anche se erano party privati. Agli invitati veniva raccomandato: niente foto col cellulare. Dicevano che c'erano persone famose che volevano stare tranquille", aggiungendo che cocaina e lavoro erano le carte che l'imprenditore si giocava per conquistare una ragazza.