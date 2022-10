Whatsapp torna a funzionare dopo due ore di down

ROMA - WhatsApp sta lentamente tornando alla normalità dopo il disservizio registrato questa mattina. Pian piano stanno ripartendo i messaggi tra gli utenti singoli e nelle chat. Sono rallentate le segnalazioni da tutto il mondo sul sito downdetector.com che segnalavano il mal funzionamento della app . La chat di proprietà del gruppo Meta è diventata una infrastruttura in molti mercati, utilizzata da 2 miliardi di persone, anche istituzioni e governi e sempre più importante con lo smart working. A partire dal 2020, il servizio è stato utilizzato per inviare oltre 100 miliardi di messaggi al giorno.

Le scuse agli utenti

"Sappiamo che oggi le persone hanno avuto problemi a inviare messaggi su WhatsApp - ha affermato un portavoce di WhatsApp in via ufficiale - abbiamo risolto il problema, ci scusiamo per gli eventuali disagi”. Dopo oltre due ore di ‘down’, il servizio è tornato alla normalità. Al momento non sono note le cause del disservizio registrato in tutto il mondo.