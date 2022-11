Montesano dopo la bufera per la maglietta: "Mi devono chiedere scusa"

"Non ho commesso reati e non mi sento in colpa". Enrico Montesano torna a parlare dopo l'esclusione da Ballando con le Stelle. L'attore non si capacita della scelta dei vertici Rai, che hanno deciso di espellerlo dopo aver indossato, nelle prove del programma, una maglietta con il simbolo della X Mas. Ai microfoni de La Zanzara, Montesano si è detto convinto di poter essere reintegrato. "Me lo auguro. C’è stata una reazione eccessiva ed esagerata, ma alla luce dei chiarimenti potrei tornare: potrebbero darmi una penalità, una squalifica per una puntata. Io sono per natura ed educazione pronto al dialogo e a trovare una soluzione di compromesso", ha dichiarato. "Forse ero un personaggio scomodo che non aveva raccolto alcuna provocazione in sei settimane", ha ripetuto l'attore.