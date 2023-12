Giulia Cecchettin, il padre dopo il funerale: "Ecco cosa è più difficile ora"

Gino Cecchettin, il padre di Giulia, ha rilasciato un'intensa intervista a 'Porta a porta' dopo i funerali della ragazza che si sono svolti a Padova. "Il momento più difficile adesso è quando entro nella sua camera e lo faccio tutti i giorni perché comunque voglio assaporare ancora un po' del suo profumo che c'è sul cuscino. Quello è il mio momento intimo con Giulia", ha ammesso l'ingegnere. Alla domanda su dove trova la forza per affrontare un momento così delicato, Cecchettin ha risposto: "Me lo sono sempre chiesto anche io. Un po' penso al modo in cui sono stato educato, cioè a far fronte a qualsiasi problema con il massimo dell'energia, che si trova dentro se stessi. E poi la vita mi ha messo davanti diversi episodi che mi hanno segnato. Ho attraversato il dolore e ne sono uscito più forte. Anche in questo caso sto esorcizzando il dolore concentrandomi con il bene che voglio a mia figlia. Guardo al futuro e a cosa si può fare in futuro. Mia figlia non me la darà più nessuno".