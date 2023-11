Filippo Turetta in Italia, visita psichiatrica in carcere a Verona: gli aggiornamenti

Filippo Turetta è atterrato in Italia con un aereo militare. Il 22enne, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin , è arrivato all'aeroporto di Venezia proveniente da Francoforte. Turetta è stato consegnato alle autorità italiane ammanettato alle mani e ai piedi , come è prassi in Germania per i detenuti ritenuti pericolosi.

Turetta in Italia, visita psichiatrica in carcere

Turetta è stato subito portato negli uffici della polizia di frontiera, per la notifica dell'ordinanza cautelare, e poi è stato scortato dai carabinieri al carcere di Verona. Ora passerà nel reparto infermeria dell'istituto penitenziario di Montorio, per le valutazioni da parte dell'equipe psicologica e psichiatrica. Rimarrà lì per alcuni giorni, prima di essere trasferito nella sezione "protetti", dedicata ai detenuti accusati di reati a "forte riprovazione sociale", come i "sex offender" che prevede che non abbiano alcun contatto, a loro tutela, con detenuti per altre tipologie di reati. Sarà inoltre sorvegliato 24 ore su 24 per evitare gesti autolesionistici.