Giulia Cecchettin, la confessione alle amiche in un drammatico audio

Giulia Cecchettin, il messaggio alle amiche

"Lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire - dice la giovane laureanda alle amiche nell'audio messaggio parlando di Turetta -. Non me le viene a dire per forza, come ricatto, però suonano molto come ricatto. Allo stesso tempo mi viene a dire che l'unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me, o i momenti in cui gli scrivo". Quindi conclude: "Vorrei fortemente sparire dalla sua vita, ma non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo".