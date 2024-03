Terrore per Sonia Bruganelli, rapinata a Roma

ROMA - Attimi di terrore per Sonia Bruganelli, l'ex moglie di Paolo Bonolis, che è stata derubata a via della Farnesina, a Roma nord. Il colpo è stato rapido, veloce. E' durato pochi minuti. E segue sempre lo stesso copione. I ladri, infatti, individuano e seguono la vittima a bordo di uno scooter, fino a cogliere il momento giusto per strapparle via l'orologio dal polso mentre la macchina è ferma nel traffico e non esistono vie di fuga. A Roma si contando decine di rapine del genere. Sonia Bruganelli, appassionata di orologi e pronta per l'Isola dei Famosi, è stata una delle ultime vittime di una banda che nel recente passato è riuscita a rimediare bottini (Rolex in particolare) anche dal valore di 60mila euro. A volte i malviventi usano anche armi per farsi consegnare orologi e gioielli.