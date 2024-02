Sonia Bruganelli toglie il neo sulla bocca e si prepara a L'Isola dei Famosi

Sonia Bruganelli si è sottoposta a un piccolo intervento estetico per rimuovere il neo sulla bocca che da sempre la contraddistingue. Sebbene fosse ormai diventato una sorta di "marchio di fabbrica", l'ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di dirgli addio per questioni estetiche. L'eliminazione del fibroma pendulo, chiamato più comunemente "porro", non ha richiesto un intervento particolarmente invasivo. Poco dopo la fine dell'operazione Sonia si è scattata un selfie con tanto di cerotto in primo piano dichiarando: "L'ho fatto".