Paolo Bonolis, la dolce dedica alla figlia Silvia in diretta commuove tutti

ROMA - Tempo di saluti e titoli di coda. Anche Paolo Bonolis non sfugge a una delle regole non scritte della televisione. Ciao Darwin termina il proprio percorso, dopo venticinque anni di successi il fortunato formar televisivo chiude i battenti. La trasmissione ha avuto un impatto straordinario facendo scoprire personaggi e trovando lungo il tragitto sempre nuove idee per far divertire il pubblico.

Bonolis, il saluto che non ti aspetti

L’istrionico presentatore ha chiuso brillantemente il suo programma, ma per l’ultima puntata ha voluto con sé la propria figlia, seduta tra i figuranti della trasmissione. Un rapporto - quello tra Bonolis e la figlia - speciale, come è speciale la ragazza che nel corso della propria vita ha superato e sta superando ostacoli significativi grazie anche al supporto dei genitori. “Ciao Silvia, ciao amore mio”. Un saluto carico di affetto, con un impatto enorme sui telespettatori che in quella frazione di secondo hanno potuto immediatamente intuire la destinataria del saluto tanto avvolgente, quasi celato da un’intimità ricercata per proteggerla e schermarla. Accanto a Silvia c’era la mamma Sonia Bruganelli, ex compagna del conduttore: i due da qualche tempo hanno annunciato la loro separazione, ma l’amore verso Silvia resta intatto e puro come un sentimento autentico.