Fedez denunciato per l'aggressione a Cristiano Iovino ma lui nega tutto

Aggressione Cristiano Iovino, Fedez nega tutto

Ospite del Salone del Libro di Torino per parlare di salute mentale, Fedez ha negato tutto. "Tutti parlano di un massacro, ma poco dopo è andato a ballare. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia", ha detto l'ex giudice di X Factor per poi aggiungere: "Io non c'ero, e dalla telecamera non si vede niente. Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l'ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c'è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza… Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia".