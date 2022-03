Isola dei Famosi 2022 prima puntata: ecco cosa è successo

L'Isola dei Famosi è tornata in tv! Al timone dello show, ancora una volta, Ilary Blasi, che nella prima puntata dell'edizione 2022 ha lasciato subito il segno con il suo look fuori dagli schemi. Per il suo ritorno in prima serata la moglie di Totti ha indossato un prezioso diadema, "un omaggio a Cicciolina (naufraga del programma, ndr)" ha detto, abbinato ad una lunga tuta-pantalone nera con pancia scoperta. Un outfit che ha subito ricevuto i complimenti di Nicola Savino, nuovo opinionista del programma insieme a Vladimir Luxuria.