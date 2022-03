Chi è Estefania Bernal: carriera, vita privata e social

Chi è Estefania Bernal: la scheda

Nome: Estefania Bernal

Età: 26 anni

Data di nascita: 4 dicembre 1995

Luogo di nascita: Buenos Aires

Segno Zodicale: Sagittario

Professione: Modella

Altezza: 173 cm

Profilo Instagram Ufficiale: @estefaniabernal

Estefania Bernal: biografia e carriera

Estefania Bernal nasce il 4 dicembre 1995 a Buenos Aires, in Argentina. Diventa famosa nel 2016 grazie alla conquista del titolo di Miss Universo Argentina. Comincia condurre un programma, Showmatch, sulla tv argentina. La carriera da modella la porta in giro per il mondo, fino ad approdare in Italia, a Milano, città in cui attualmente vive. Dopo l’apparizione a Scherzi a Parte, la grande notorietà arriva grazie a L’isola dei famosi 2022.

Estefania Bernal: social e vita privata

Estefania è molto attiva sui social network, in particolar modo su Instagram, su cui vanta circa 90mila follower. Posta perlopiù scatti di servizi fotografici e dai vari set, senza disdegnare qualche story sul suo quotidiano. Della sua vita privata non si sa molto. Attualmente risulta single e sull’isola viene accostata sia a Jeremias Rodriguez, sia a Roger Balduino.