Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen: ecco chi è

L’isola dei famosi torna in onda su Canale 5 . Confermata alla conduzione I lary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino . In collegamento dall’Honduras torna Alvin . Tra i concorrenti della nuova edizione ci sarà anche Jeremias Rodriguez , fratello di Belen Rodriguez .

Chi è Jeremias Rodriguez: scheda

Nome e cognome: Jeramias Rodriguez

Età: 33 anni

Data di nascita: 11 novembre 1988

Nata a: Buenos Aires

Fidanzata: Deborah Togni

Fratelli: Belen e Cecilia

Tatuaggi: un tattoo per il nipote Santiago

Professione: influencer

Altezza: 194 cm

Profilo Instagram: @jeremiasgr

Follower: 613mila follower

La sua storia: biografia e vita privata

Jeremias Rodriguez è nato a Buenos Aires, Argentina, nel 1988 e attualmente ha 33 anni. È fidanzato con Deborah Togni. In passato è stato fidanzato con Ilaria, una ristoratrice italiana residente a New York. Avrebbe avuto un flirt anche l’ex gieffina Rossella Intellicato. Durante L’Isola dei Famosi 14, però, Jeremias ha incontrato Soleil Sorge. Tra di loro in poco tempo nasce una relazione. Tuttavia i due dopo qualche mese hanno deciso di prendere strade diverse. Su Instagram ha 613mila follower. Partecipa a L'isola dei famosi 2022 con il padre Gustavo.