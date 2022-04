Wanda Nara diventa attrice: svelato il ruolo di lady Icardi

Wanda Nara si dà alla recitazione. La moglie di Mauro Icardi è entrata nel cast di una serie tv di Adrián Suar dal titolo "Los Protectores". L'argentina interpreta sé stessa: nello specifico, riveste il ruolo di imprenditrice e agente nel circuito calcistico europeo. Per copione la Nara è amica di Renzo "Mago" Magoya, ovvero Adrián Suar. Il protagonista conosce da tempo Wanda, che vive in Francia, e la contatta per espandere la sua agenzia in Europa. La moglie di Icardi , nella serie, deve gestire il trasferimento dal Sud America all'Europa di Reynaldo "Colombia" Morán e Carlos "Conde" Mendizábal.

Wanda Nara in una serie tv

Nella serie tv, Wanda Nara si rivolge all'imprenditore dicendo: “Il mago sa benissimo che sono la persona giusta. Sa benissimo che gestisco perfettamente il mercato europeo. Lo sai molto bene, Mago, lo sai molto bene. Forse non ti conoscono affatto, ma per fortuna ti conosco molto bene e hai detto un paio di cose fuori luogo". Poi prosegue: “Ti ricordi che ti piacevo? Mago, devi leggere tutte le cose che mi hai scritto, le foto che mi hai inviato in privato, ovviamente molto fuori luogo". Il riferimento a quanto accaduto tra Icardi e China Suarez sembra evidente. In questo periodo, inoltre, la Nara sta lavorando alla sceneggiatura del suo reality show, "Soy Wanda", prodotto da Paramount Plus.