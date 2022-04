X Factor 2022, possibile ritorno di Fedez: addio Emma?

Manca poco all'inizio della nuova edizione di X Factor e come sempre prendono il via i primi totonomi riguardanti i nuovi giudici del programma. Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in questi giorni in rete, ci potrebbero essere delle novità. Gli ascolti bassi dell'edizione 2021 del talent musicale avrebbero indotto i vertici Sky ad optare per una nuova strategia. A differenza del Regno Unito che ha deciso per la chiusura del format, in Italia si vuole invece puntare ad un rinnovo.