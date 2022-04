Fedez, il casco di Iron Man è pazzesco: quanto costa e dove comprarlo

Tornato ormai da qualche giorno a casa dopo l'operazione al pancreas, Fedez è sempre più attivo sui social, dove non mancano foto e video del suo primogenito Leone. I due sono uniti da un rapporto speciale e condividono molte passioni, tra le tante anche quelle per i personaggi della Marvel. Il rapper da anni ormai colleziona oggetti, fumetti e figure dei personaggi dello storico franchise. E pure Leone pare sia appassionato del genere, in modo particolare di Spiderman e Iron Man.