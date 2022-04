Will Smith: fuga in India dopo gli Oscar e la crisi con la moglie

Dopo aver trascorso qualche giorno in rehab per gestire ansia e stress Will Smith è volato in India. L'attore è stato paparazzato all’aeroporto privato Kalina di Mumbai. Rigorosamente da solo: dettaglio che alimenta ancora di più i recenti gossip, che parlano di una crisi con la moglie Jada Pinkett dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022 . Times of India, che ha pubblicato le foto di Smith con camicia bianca sbottonata, ha fatto riferimento ad un viaggio spirituale.

Un viaggio spirituale per Will Smith

Tra l'altro non è la prima volta: già qualche anno fa il 53enne è volato in Oriente per assistere ad alcuni rituali Indù. “Si trova in città per visitare il tempio ISKCON a Kharghar dove si tengono quotidianamente meditazioni sui mantra, puja e aaratis (pratiche induiste, ndr)”, hanno assicurato i beninformati. Secondo i magazine americani Will Smith e Jada avrebbero avuto delle incomprensioni in seguito all'eclatante gesto della star. I due si parlerebbero a malapena.