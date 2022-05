Ilary Blasi, lite con Alvin? "Sei il mio nemico numero uno"

Tensione tra Ilary Blasi e Alvin dietro le quinte dell'Isola dei Famosi 2022? Secondo alcuni gossip i due, amici da venti anni, non si sopporterebbero più. Nell'ultima puntata del reality show, quella andata in onda su Canale 5 venerdì 13 maggio, la moglie di Francesco Totti ha però messo a tacere le malelingue. Con un grosso sorriso ha dichiarato: "State qui, vi aspetto tra poco e vi svelerò il vero motivo per cui ho litigato con Alvin". A prendere la parola subito dopo la pubblicità è stato l'opinionista Nicola Savino: “Ma volete litigare ancora tu e Alvin? Perché se volete ancora battibeccare siete liberi di farlo. Va ora in onda Casa Blasi e Alvin“.