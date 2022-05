Isola dei Famosi: Ilary Blasi cade dallo sgabello in diretta tv!

Che botta per Ilary Blasi! La conduttrice romana è caduta dallo sgabello durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, andata in onda su Canale 5 lunedì 16 maggio. Verso la fine dela puntata, quando era già abbondantemente passata l’una di notte, la moglie di Francesco Totti ha perso l’equilibrio. Ilary è stata prontamente soccorsa dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. La 41enne non è riuscita a trattenere le risate: “È stata la giacca, pesa 9 chili. Tutto bene, non è successo niente. Mi sono sbilanciata”.