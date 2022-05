Gf Vip 7, Signorini sceglie la prima opinionista (in trattativa)

Dopo l'addio di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste del Grande Fratello Vip , sono ncessanti i rumors riguardanti i personaggi che prenderanno il loro posto per il GF Vip 7. Stando ad alcune indiscrezioni riportate da TvBlog, pare che un'ex concorrente del reality sarebbe in trattativa per il ruolo. Di chi si tratta? Di Katia Ricciarelli .

Katia Ricciarelli contesa da Gf Vip e Tale e Quale?

Sul portale si legge: "A Tale e quale show 2022 potrebbe prendere parte anche Katia Ricciarelli, la quale sarebbe però contesa anche da Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista (dove non sono state confermate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli) nel reality di Canale 5. La sensazione è che alla fine questa seconda ipotesi possa avere la meglio. Ma, anche in questo caso, la risposta definitiva giungerà solo nelle prossime settimane". Dunque la cantante lirica potrebbe quindi optare per un ritorno al Gf Vip in chiave diversa e rinunciare alla partecipazione del talent di Rai 1, dove ritroverebbe le principesse Selassié.