Tale e Quale Show: arrivano le principesse Selassié come concorrenti

Dal Grande Fratello Vip a Tale e Quale Show : le principesse Jessica , Lulù e Clarissa Selassié starebbero per sbarcare su Rai 1. Secondo quanto riportato da TvBlog, Carlo Conti avrebbe scelto le Princess , che sono state protagoniste del Gf Vip 6. Dopo Pierpaolo Pretelli la Rai mira quindi ad assicurarsi le tre ex gieffine, che con le loro vicende sentimentali e non hanno tenuto banco negli ultimi mesi.

Le Selassié come i Fratelli di Guidonia?

Le tre ragazze dovrebbero gareggiare come unico concorrente (come è successo anche ai Fratelli di Guidonia) e pare che già si stiano preparando per portare in scena canzoni da terzetto. Al momento però da parte delle tre ereditiere non c'è stata alcuna conferma ufficiale. Stando sempre ai rumors che circolano in rete, anche Katia Ricciarelli potrebbe partecipare allo show di Rai 1.