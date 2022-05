GF Vip 7, Manuela Arcuri non ci sarà: l'indiscrezione

Manuela Arcuri al Gf Vip 7: questa notizia che ha fatto esultare i fan dell'attrice è circolata da giorni, precisamente da quando una settimana fa Alberto Dandolo ha rivelato che la showgirl era in lizza per varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip 7. Stando a quanto si legge nella sempre informata fanpage Instagram the pipol_tv, pare che il rumors sulla diva non sia affatto attendibile: "Manuela Arcuri al GF Vip? Notizia fake".