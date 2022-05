Grande Fratello Vip 7: nel cast anche un'attrice molto famosa!

La settima edizione del Grande Fratello Vip si farà. In questi giorni sono già iniziati i primi colloqui tra la produzione del programma Mediaset e i vari personaggi famosi. Nella Casa più spiata d'Italia potrebbe entrare Manuela Arcuri: negli ultimi anni l'attrice di Latina ha sempre declinato l'invito per non stare lontana dal figlio Mattia ma ora che il bambino è cresciuto sarebbe pronta a vivere questa esperienza. A riportare la notizia il settimanale Oggi, che parla di trattative avviate che potrebbero concludersi con un buon accordo. In attesa di saperne di più Manuelona è alle prese con i preparativi di nozze: il prossimo luglio, dopo più di dieci anni insieme, sposerà finalmente il compagno Giovanni Di Gianfrancesco.