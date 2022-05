Isola dei Famosi, torna Soleil: Alex Belli all'attacco!

Soleil Sorge inarrestabile. Dopo il Grande Fratello Vip l'influencer italo-americana non si ferma più: prima il ruolo di giurata a La Pupa e il Secchione, ora il ritorno all'Isola dei Famosi. La produzione del reality show ha fortemente voluto l'ex gieffina di nuovo in Honduras, in seguito all'esperienza del 2019. Proposta prontamente accettata da Soleil, determinata a lasciare il segno sul piccolo schermo. Diversa l'opinione di Alex Belli che, dopo aver avuto un flirt anzi una "chimica artistica" proprio con la Sorge al GF Vip, non ha esitato ad attaccare la ragazza. I due, una volta terminata la trasmissione di Alfonso Signorini, non sono rimasti in buoni rapporti.