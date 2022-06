Isola dei Famosi, stasera non va in onda: perché e quando torna

L'Isola dei Famosi non andrà in onda venerdì 3 giugno in prima serata su Canale 5. Per questa settimana la programmazione del reality targato Mediaset è cambiata. Il reality sta giungendo al termine, dunque è saltato il doppio appuntamento settimanale. Da quando è stato annunciato il prolungamento del reality fino al 27 giugno, si è parlato molto della opportunità di un solo appuntamento settimanale. Un'idea che è stata alla fine accolta dai vertici del Biscione.