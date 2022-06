Lulù Selassié torna a parlare di Manuel Bortuzzo: "Ho ancora..."

Continua il periodo no di Lulù Selassié: la principessina etiope sta ancora soffrendo, e molto, per la fine della storia d'amore con Manuel Bortuzzo, sbocciata al Grande Fratello Vip. A chiudere la relazione l'ex nuotatore, che ha parlato di stili di vita troppo diversi. "Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste però vado avanti grazie alla mia famiglia, il lavoro, gli amici che mi distraggono. - ha dichiarato Lucrezia a Casa Chi - È ovvio che un amore e un sentimento così non si può cancellare. A me comunque questa persona manca ed io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima".