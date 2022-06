Belen e Stefano di nuovo insieme: Antonino Spinalbese commenta

In una lunga intervista al settimanale Chi Antonino Spinalbese ha parlato per la prima volta della rottura con Belen Rodriguez e del ritorno di fiamma tra la soubrette e l'ex marito Stefano De Martino. "Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare", ha detto l'ex hair stylist, oggi in lizza per partecipare al Grande Fratello Vip 7. Spinalbese ha poi ammesso di non avere più alcun rapporto con l'ex compagna: "Ci sentiamo solo per la bambina".