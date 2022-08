Grande Fratello Vip 7: Signorini parla di tre nuovi concorrenti

Ospite di Simona Ventura nella seconda giornata de La Terrazza della Dolce Vita che si tiene a Rimini, Alfonso Signorini ha risposto ad alcune domande sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip , che tornerà su Canale 5 a settembre. In base agli indizi condivisi su Instagram, il conduttore si è cimentato nel gioco di "acqua, fuoco e fuochino" sui probabili vipponi che entreranno nella Casa più spiata d'Italia. Sul primo indizio relativo allo smalto rosso di Chanel si è subito pensato a Pamela Prati e in merito Signorini ha commentato con “Acqua. Ma se tu mi dici se Pamela Prati sarà al Grande Fratello ti rispondo fuochino, ma quello smalto rosso non si rivolgeva a Pamela Prati”.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Sull’anello di ametista che hanno attribuito alla sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra, Alfonso Signorini ha replicato: “Fuochino: l’ho presa in considerazione”. Poi ha aggiunto: "Antonino Spinalbese? Che pa***! E con questo ti ho già risposto. Ma i veri colpi non sono stati ancora annunciati e ce ne sono parecchi in questo cast”. Sembrano certi dunque gli ingressi di: Pamela Prati, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini mentre resta un grosso punto interrogativo il primo indizio, ovvero quello sullo smalto. Secondo gli ultimi rumors potrebbe trattarsi della cantante e icona gay Elenoire Ferruzzi ma non resta che attendere per scoprire la verità.