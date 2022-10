Britney Spears, dopo lo sfogo spunta l'appello della madre: "Sbloccami"

Britney Spears è tornata a far notizia grazie ad uno dei suoi ultimi post dove ha rivelato di aver scritto tre versioni del suo libro , che dovrebbe arrivare in libreria nei primi mesi del 2023. La star del pop è tornata su un tema per lei molto delicato, cioè quello della sua famiglia , confessando di non riuscire ad andare avanti perché non ha ancora ricevuto le scuse dei suoi congiunti, che pare non abbiano accennato ad alcun pentimento per il comportamento assunto nei suoi confronti per 13 anni di fila.

Lo sfogo di Britney Spears

"Posso capire che i miei post in cui mi lamento del mio passato possano sembrare molti! Deve sembrare che sia estremamente difficile lasciar perdere tutto… ma per me il vero problema è che la mia famiglia fino ad oggi non ha mostrato segni di pentimento. Loro credono davvero di non aver fatto assolutamente nulla di male. Potrebbero almeno assumersi la responsabilità delle loro azioni e ammettere di avermi fatto del male! Per me solo delle scuse sincere aiuterebbero a dare una chiusura a tutta questa storia! Mi fa impazzire che si comportano come se tutto fosse ok nonostante quello che mi hanno fatto! La loro reazione mostra che non ho mai avuto una famiglia che mi stima o mi rispetta. Per niente!". Quindi ha aggiunto: "Con le loro azioni hanno dimostrato di non attribuirmi alcun valore come persona. Questa è la parte più difficile per me, per quanto li abbia amati, non credo che riuscirò mai a superare una cosa del genere. Quando scrivo questi post, voglio solo parlare dal mio cuore perché è estremamente difficile per me raccontare tutto. Sto lavorando per diventare più forte! Psss Ho scritto 3 diverse versioni del mio libro e ho fatto molta terapia. Si parte per un nuovo giorno".