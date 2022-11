Cecilia e Ignazio si sposano: la proposta di Silvia Toffanin

A cinque anni dal primo incontro al Grande Fratello Vip - dove erano in pochi a scommettere sulla durata del loro sentimento - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. La coppia è stata ospite a Verissimo, dove l'ex ciclista ha raccontato a Silvia Toffanin della proposta di matrimonio: “Durante la proposta mi sono un po’ inceppato. Lei si aspettava la proposta al compleanno la scorsa estate. Lei era pronta, ma visto che il nostro rapporto era nato sotto i riflettori non volevo esasperare. La proposta plateale non era una cosa che mi piaceva molto. Lei quando non è arrivata la proposta aveva perso le speranze. Per l’anello ho chiesto aiuto a Belen. Sua sorella l’ha visto in anticipo ed ha approvato. La cosa più bella di Cecilia è la sua bontà e spontaneità e chi la conosce lo capisce subito”.

Quando si sposano Cecilia e Ignazio Per ora Cecilia e Ignazio non hanno ancora fissato una data di matrimonio. Molto probabilmente, però, la cerimonia si terrà a ottobre 2023. Francesco Moser ha chiesto al figlio di non convolare a nozze a settembre, che è il mese della vendemmia. Belen, invece, ha suggerito alla sorella e al cognato di non andare all'altare nei mesi più caldi dell'anno. Nell'attesa di avere maggiori dettagli a riguardo Silvia Toffanin ha fatto una proposta precisa ai futuri sposi: seguire l'evento con le telecamere di Verissimo. Proposta che Ignazio e Cecilia hanno prontamente accettato.