Masterchef, Cannavacciuolo fa piangere la concorrente: un gesto scatena il caos

Attimi di tensione a Masterchef Italia durante la quarta puntata della dodicesima edizione in onda su Sky. È accaduto dopo la Black Mystery Box , durante la quale tutti i concorrenti sono stati invitati a preparare una pietanza esaltando due ingredienti nello specifico, il sale e il pepe. Una sfida che ha messo a dura prova i partecipanti, che hanno optato più per la tradizione che per la creatività, deludendo così i giudici. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno decretato i piatti peggiori che sono stati quelli di Bubù, Silvia, Giuseppe, Rachele, Letizia . Proprio quest'ultima ha mandato su tutte le furie lo chef di Vico Equense - e anche il pubblico a casa - con il suo atteggiamento.

Scontro a Masterchef tra Cannavacciuolo e Letizia

Letizia ha preparato del pollo con funghi e salsa come omaggio alla Thailandia, dove si reca spesso perché lì la sua famiglia possiede una casa. Un piatto che non è particolarmente piaciuto ad Antonino Cannavacciuolo, che ha criticato pesantemente la preparazione della concorrente. "Mi ha ricordato quando mi hanno operato all'appendicite", ha premesso Cannavacciuolo prima di presentare il piatto di Letizia, che ha provato a giustificare le sue scelte. "Può essere che io so impazzito all'improvviso - è sbottato Antonino - ma io vedo un riso bollito male, con della carne tagliata male, con dei funghi cotti male, delle erbette secche e tre puntini di salsa. Lo vedi che è secco?".

Letizia in lacrime a Masterchef 12

"Si cucina così", ha provato a difendersi Letizia di Masterchef. "E si accompagna con le salse. Qua non ci sono salse", ha fatto notare Cannavacciuolo per poi imboccare la concorrente e avere un suo parere diretto. Imperterrita la ragazza ha fatto sapere: "A me piace". "Se tu mi dici che questo piatto è buono c'è un livello degustativo veramente basso. Aiutatemi", ha replicato Antonino alzando le mani e andando via. I giudizi di Locatelli e Barbieri non sono stati però migliori: "È un cattivo piatto", ha detto il primo; "Devi avere 15 litri di birra da avere dietro dopo averlo mangiato", ha fatto notare il secondo. Giudizi che hanno portato Letizia, che è stata criticata pure dai suoi colleghi per il suo comportamento, a piangere in un confessionale: "Sono umile, non sono arrogante, non sono presuntuosa. Voglio fare le cose fatte bene, voglio far vedere che le so fare".

Il gesto di Letizia fa arrabbiare il web

L'atteggiamento altezzoso di Letizia non è particolarmente piaciuto al pubblico di Masterchef. La ragazza è stata ampiamente criticata su Twitter. "Letizia piuttosto che ammettere che il suo piatto faceva schifo dice che ha problemi al palato", ha ribadito qualcuno con sarcasmo. Qualcun altro è stato più duro: "Ma perché Letizia non impara la fine arte del bel tacere?". E poi ancora: "Vabbè Letizia, ma se ti dicono che fa ca**re e tu dici 'no è buono', ma dai. Hai fatto il piatto con gli avanzi del pranzo che ti porti a lavoro". C'è chi ha invece azzardato un paragone con Cristiano Ronaldo: "Letizia umile come CR7 e Georgina con la Rolls Royce".